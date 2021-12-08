МИД России вручил ноту протеста США из-за воздушных инцидентов над Черным морем

Посольству США в Москве вручена нота протеста в связи с воздушными инцидентами, в том числе над Черным морем, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



8 декабря посольству вручили ноту протеста «с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности», пишет RT.

По заявлению Захаровой, в представлении американской стороны были перечислены инциденты, которые не привели к трагедии благодаря своевременной реакции российских пилотов и авиадиспетчеров.

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Накануне Росавиация сообщила, что к гражданским лайнерам над Черным морем приблизился самолет-разведчик НАТО.

Маргарита Головатенко