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МИД России вручил ноту протеста США из-за воздушных инцидентов над Черным морем

19:03, 08.12.2021
МИД России вручил ноту протеста США из-за воздушных инцидентов над Черным морем
Фото: pixabay.com

Посольству США в Москве вручена нота протеста в связи с воздушными инцидентами, в том числе над Черным морем, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

8 декабря посольству вручили ноту протеста «с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности», пишет RT.

По заявлению Захаровой, в представлении американской стороны были перечислены инциденты, которые не привели к трагедии благодаря своевременной реакции российских пилотов и авиадиспетчеров.

Фото: pixabay.com

Накануне Росавиация сообщила, что к гражданским лайнерам над Черным морем приблизился самолет-разведчик НАТО.

Маргарита Головатенко
Общество

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