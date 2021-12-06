Байден поговорит с Зеленским после разговора с Путиным

Накануне видеозвонка президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена Вашингтон выступил с заявлением, в котором подтвердил рассмотрение новых санкций в отношении РФ.



Было сказано о намерении Байдена связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с Путиным. Перед звонком российскому президенту Байден свяжется с европейскими коллегами для координации.

Американский президент изложит Путину, к каким действиям готовы США по сдерживанию РФ. В случае предполагаемого «вторжения» России на Украину, штаты, вероятно, окажут военную помощь союзникам на восточном флаге НАТО.

В Вашингтоне подчеркнули, что США поддерживают диалог НАТО и России, однако не принимают логику «красных линий». Американские власти сообщили, что совместно с ЕС могут предпринять меры против РФ со «значительным экономическим вредом», но не планируют применять военную силу в качестве контрмер против РФ.

США считают незаменимым диалог с РФ на уровне лидеров и не ищут конфликта с РФ. Однако готовы создавать последствия за «дестабилизирующие» действия, сообщает «РИА Новости».

Фото: pnp.ru

Власти США изучают возможность введения санкций против России, чтобы «сдержать» ее от «вторжения на Украину». крайняя мера санкций предполагает отключение России от используемой банками по всему миру системы SWIFT.

Маргарита Головатенко