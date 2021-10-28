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Минюст России приостановил работу Всетатарского общественного центра из-за экстремизма

16:28, 28.10.2021 2
Минюст России приостановил работу Всетатарского общественного центра из-за экстремизма
Фото: minjust.gov.ru

Министерство юстиции России приостановило деятельность Всетатарского общественного центра из-за ведения экстремистской деятельности. Об этом говорится на сайте ведомства.

Деятельность ВТОЦ приостановили по решению прокурора Татарстана от 17.10.2021, говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, 24 февраля Верховный суд республики начал рассматривать иск прокуратуры РТ о ликвидации ВТОЦ. В прокуратуре «Реальному времени» пояснили, что деятельность организации носит экстремистский характер и представляет угрозу основам конституционного строя РФ.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:49
    В РФ жить нерусским каждым днём тяжело. А михаил щеглов как оскорблял татар так и оскорбляет. Ему все можно.
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  • Анонимно 16:49
    Отлично, все разогнать и всех судить!!!
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