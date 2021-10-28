Минюст России приостановил работу Всетатарского общественного центра из-за экстремизма
Министерство юстиции России приостановило деятельность Всетатарского общественного центра из-за ведения экстремистской деятельности. Об этом говорится на сайте ведомства.
Деятельность ВТОЦ приостановили по решению прокурора Татарстана от 17.10.2021, говорится в сообщении.
Напомним, 24 февраля Верховный суд республики начал рассматривать иск прокуратуры РТ о ликвидации ВТОЦ. В прокуратуре «Реальному времени» пояснили, что деятельность организации носит экстремистский характер и представляет угрозу основам конституционного строя РФ.
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