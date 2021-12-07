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Песков: Россия никогда ни на кого не собиралась нападать, но у нее есть свои озабоченности и красные линии

13:29, 07.12.2021
Песков: Россия никогда ни на кого не собиралась нападать, но у нее есть свои озабоченности и красные линии
Фото: kremlin.ru

Россия никогда ни на кого не собиралась нападать, но у нее есть свои озабоченности и красные линии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня представитель Кремля рассказал, что Путин не планирует предлагать президенту США Джо Байдену на предстоящих переговорах присоединиться к «нормандской четверке». По словам Пескова, эффективность «нормандского формата» остается скромной из-за невыполнения Киевом минских договоренностей.

В прошлом месяце Песков не исключил появления провокаций на фоне публикаций в западных СМИ о подготовке «к вторжению на Украину». По его словам, такая истерика нагнетается искусственным образом.

Диана Жиленкова
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