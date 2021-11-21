В Кремле допустили провокации на фоне публикаций западных СМИ о «подготовке вторжения на Украину»

В Кремле не исключают провокаций на фоне публикаций в западных СМИ о подготовке «к вторжению на Украину». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Такая истерика нагнетается искусственно, заявил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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— Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооружённые силы из-за океана. То есть Соединённые Штаты Америки. Ну это не совсем логично и не совсем прилично, - передает RT его слова.

Ранее газета The New York Times сообщала, что США предупредили союзников в Европе о риске «вторжения России» на Украину. Телеканал CBS рассказывал, что вероятность «вторжения» России на Украину «растёт по мере похолодания».

Газета The Mirror со ссылкой на собственные источники писала, что Великобритания может направить на Украину подразделения спецназа SAS численностью 600 человек. Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер высказывал мнение, что риск возникновения войны между Россией и Западом сейчас выше, чем во времена холодной войны.



Татьяна Леухина