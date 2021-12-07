Главное о коронавирусе на 7 декабря: «омикрон» проник в Россию, «живая вакцина» от коронавируса
В Челнах обдумают компенсации потерянных доходов перевозчиков
- В Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 2 089 913 человек. Завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины от COVID-19, уже 1 646 923 татарстанца.
- В Татарстане за сутки подтвердились еще девять случаев смерти от коронавируса. От инфекции скончались мужчины 1939, 1945, 1946, 1954 и 1967 годов рождения и женщины 1946, 1947, 1952 и 1954 годов рождения.
- В Набережных Челнах обсудили снижение пассажиропотока в общественном транспорте из-за введения системы QR-исполкома города Илья Зуев, сейчас вырабатывается алгоритм компенсации выпадающих доходов перевозчикам.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил ускорить темпы вакцинации студентов, пенсионеров, а также работников из сферы услуг. Он отметил, что нужно провести совещание с участием представителей ссузов, вузов и исполкома.
Омикрон-штамм — вакцина?
- В России впервые выявили омикрон-штамм коронавируса. Он подтвердился у двух граждан, прибывших из ЮАР, сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее сообщалось, что с коронавирусом из ЮАР в Россию вернулись девять человек. Их поместили на самоизоляцию, чтобы проверить штамм.
- Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что в России не будут вводить дополнительные ограничительные меры, в том числе закрывать границу, из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Однако процесс иммунизации необходимо ускорить.
- Начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков заявил, что высказывания антипрививочников отражают стратегию по уничтожению российского народа. По его словам, противники вакцинации считают, что это свободное выражение собственного мнения и демократия, но на самом деле это стратегия по уничтожению народа России. Пока они ждут того, что вакцина должна себя оправдать, каждый день в стране будет умирать тысяча человек.
- Профессор Сколтеха Георгий Базыкин не исключил взрывное распространение «омикрона» в России. Это может произойти как через много недель, а может и «довольно быстро».
- Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков считает, что штамм коронавируса «омикрон» может стать «живой вакциной».
«Может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», — объяснил он.
- Заместитель председателя ДУМ РФ муфтий Московской области Рушан Аббясов пояснил, кто из паломников сможет в этом году посетить святыни в Мекке и Медине. Власти Саудовской Аравии допускают в страну только иностранцев, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ. Российские препараты не входят в их число, однако для «Спутника V» сделали исключение. Паломникам предстоит сдать ПЦР-тест, пройти трехдневный карантин в гостинице и скачать специальное приложение, чтобы выбрать время посещения Заповедной мечети.
- Врач Александр Соловьев посоветовал защищать от омикрон-штамма респираторами. Эксперты посоветовали использовать респираторы класса FFP2 и KN95.
- Около 85% пациентов, переболевших коронавирусом, после выздоровления вскоре обращаются в медицинские учреждения за дополнительной помощью, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Поэтому очень важна программа по углубленной диспансеризации.
- Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что новогодние мероприятия не нужно отменять из-за пандемии. Но отметить праздник он посоветовал в кругу семьи.
- Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что Деды Морозы, которые не делали прививку от COVID-19, не должны посещать семьи с детьми на новогодние праздники из-за ситуации с распространением коронавируса. Невакцинированные Деды Морозы «могут разносить инфекцию в два раза (больше — прим. ред.)", считает он.
- В Башкирии ввели самоизоляцию для жителей с COVID-19 и для контактировавших с ними. Исключение — прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса в течение последних шести месяцев или переболевшие в течение полугода при отсутствии симптомов заболевания инфекцией. Кроме этого с 18 декабря в Башкирии работодатели получат право отстранять от работы не привитых от коронавируса сотрудников, заявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании.
- Штамм «омикрон» не повлиял на новогодние планы туристов. Россияне по-прежнему активно бронируют поездки на Новый год — как по РФ, так и за границу, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
- В России клинические исследования вакцины от коронавируса для детей в возрасте 6—11 лет могут стартовать уже в начале следующего года. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- РФПИ направил в Индию документы для регистрации «Спутника М» — российской вакцины для подростков в возрасте 12-17 лет. После получения одобрения регулирующих органов «Спутник М» станет первой зарубежной вакциной против коронавируса для подростков, зарегистрированной в Индии.
- В Верховном суде Марий-Эл был зарегистрирован иск против главы республики Александра Евстифеева из-за действующих в регионе антиковидных ограничений. Исковое заявление в суд подал глава местного отделения партии «Родина» Андрей Смышляев. Он считает, что введенные ограничения противоречат Конституции России и федеральным законам. Также он указал на нарушения Гражданского кодекса РФ, регулирующего право жителей страны приобретать товары в объектах торговли.
- В России может появиться электронный эпидемиологический атлас. По данным СМИ, его разработкой занимается Нижегородское НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной. На атласе планируют указывать зарегистрированные случаи COVID-19 по адресу, указанному в медицинских документах пациента.
Разработчик AstraZeneca предрекла новые пандемии
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 266 475 891 человек, 5 262 887 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (49 278 724). На второй строчке — Индия (34 648 383), на третьей — Бразилия (22 147 476), на четвертой — Великобритания (10 575 062), на пятой — Россия (9 661 865, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (789 745). За ними следуют Бразилия (615 744), Индия (473 757), Мексика (295 313), Россия (276 979).
- Одна из разработчиков вакцины AstraZeneca биолог Сара Гилберт предупредила о новых пандемиях. Следующий вирус может быть более заразным, более смертоносным или и тем и другим одновременно.
- В МИД ЮАР заявили о тесном сотрудничестве со странами БРИКС по исследованию омикрон-штамма коронавируса. Ученые обмениваются информацией и опытом, делятся своими наблюдениями с коллегами из России, Индии, Китая, Бразилии.
- В Аргентине одобрили вакцину «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата. Также российская однокомпонентная вакцина одобрена как бустирующая инъекция.
- Во Франции закрывают дискотеки и усиливают масочный режим для борьбы с COVID-19. Власти объяснили это тем, что коронавирус активно распространяется среди молодежи, а «ношение масок весьма затруднительно в этих помещениях».
- Ученые Пенсильванского университета в США разработали жевательную резинку, которая снижает угрозу передачи коронавируса от человека человеку. Выяснилось, что белок ACE2, содержащийся в жвачке, помогает снизить вирусную нагрузку в слюне пациентов. Таким образом жвачка дает возможность нейтрализовать вирус в слюне.
- Эфиопские ученые уверены, что паразиты могут регулировать иммунный ответ и снижать риск гипервоспаления при коронавирусе. По из данным, заражение гельминтами может способствовать более легкому течению болезни. При этом заражение гельминтами может снижать эффективность вакцин от коронавируса.
В Гонконге выявили «омикрон» у двух человек, отбывавших карантин в отеле и не покидавших свои номера. При проверке установлено, что вирус передался от одного другому через коридор, когда постояльцы открывали двери, чтобы забрать еду или сдать тест на коронавирус. Это говорит о том, что вирус способен передаваться, несмотря на строгие меры карантина.
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