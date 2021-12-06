В Башкирии работодатели получат право отстранять от работы непривитых

С 18 декабря в Башкирии работодатели получат право отстранять от работы не привитых от коронавируса сотрудников. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании.

«В соответствии с решением главного санитарного врача с 18 декабря будут отстранять от работы», — сказал Хабиров.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак сообщила, что право на отстранение от работы сотрудников получают предприятия, не обеспечившие вакцинацию 80% коллектива, а также работающие в сфере оказания услуг. С 30 декабря норму расширят для предприятий промышленности, АПК и строительства.

При этом работодатели должны объяснять сотрудникам, что отстранение «ровно для их здоровья», пишет «Интерфакс».

С сегодняшнего дня по требованию Роспотребнадзора в Татарстане должны быть отстранены от работы или переведены на удаленный формат занятости все не привитые от коронавируса сотрудники предприятий и организаций.



Ольга Шагиева