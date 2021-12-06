В Челнах обдумают компенсации потерянных доходов перевозчиков из-за QR-кодов
В Набережных Челнах обсудили снижение пассажиропотока в общественном транспорте из-за введения системы QR-кодов. Как сообщил первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Илья Зуев, сейчас вырабатывается алгоритм компенсации выпадающих доходов перевозчикам.
«Первично — здоровье людей, а не пассажиропоток, — отметил мэр города Наиль Магдеев. — Да, это повлечет определенные финансовые проблемы, но в этом плане необходимо взаимодействовать с министерством транспорта».
Напомним, что с 22 ноября в Татарстане действуют ограничения на проезд без QR-кода о вакцинации против коронавируса или о перенесенном заболевании в общественном транспорте. Отметим, что Татарстан стал первым в России регионом, где ввели коды в транспорте.
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