В ДУМ РФ разъяснили, кто и на каких условиях сможет посетить хадж в этом году

В ДУМ РФ пояснили, кто из паломников сможет в этом году посетить святыни в Мекке и Медине. Об этом рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Власти Саудовской Аравии допускают в страну только иностранцев, привитых вакцинами, одобренными ВОЗ. Российские препараты не входят в их число, однако для «Спутника V» сделали исключение.

«Важно уточнить, что, по нашим данным, саудовские власти разрешили паломничество только для вакцинированных «Спутником V», то есть привитых «Спутником Лайт» и другими российскими вакцинами пускать не будут», — сказал в интервью «РИА Новости» Аббясов.

Паломникам предстоит сдать ПЦР-тест, пройти трехдневный карантин в гостинице и скачать специальное приложение, чтобы выбрать время посещения Заповедной мечети.

Власти Саудовской Аравии разрешили россиянам, вакцинированным двумя дозами вакцины «Спутник V» от коронавируса, посетить хадж и малый хадж. Разрешение действует с 1 января на короткие поездки, включающие обряды хаджа или умры.

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Разрешение вступило в силу после посещения КСА президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. На встрече с заместителем министра Саудовской Аравии по делам хаджа и умры Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом глава РТ обратился к нему с просьбой разрешить мусульманам России пройти умру и хадж при наличии вакцины «Спутник V», сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.



Ольга Шагиева