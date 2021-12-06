В Аргентине одобрили вакцину «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата
В Аргентине одобрили вакцину «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
«Спутник Лайт» одобрен как в качестве самостоятельного препарата, так и в качестве бустирующей инъекции.
Исследование в Аргентине показало, что бустерный укол однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» дает сильный иммунный ответ. Создатели вакцины «Спутник» проводили совместные исследования с Pfizer в двух странах.
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