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В Татарстане подтвердились еще девять летальных случаев от COVID-19

18:40, 06.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане подтвердились еще девять летальных случаев от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за сутки подтвердились еще девять случаев смерти от коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

От инфекции скончались мужчины 1939, 1945, 1946, 1954 и 1967 годов рождения и женщины 1946, 1947, 1952 и 1954 годов рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 6 декабря в республике подтвердились 1 307 случаев смерти от COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 232 заболевших COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:34
    Все они пали от золотистого стафилококка в сердце (миокардит) и синдрома Гийена-Барре, вызванной инъекцией фуфло-вакцины.
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