В Татарстане подтвердились еще девять летальных случаев от COVID-19
В Татарстане за сутки подтвердились еще девять случаев смерти от коронавируса, сообщает региональный оперштаб.
От инфекции скончались мужчины 1939, 1945, 1946, 1954 и 1967 годов рождения и женщины 1946, 1947, 1952 и 1954 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. По состоянию на 6 декабря в республике подтвердились 1 307 случаев смерти от COVID-19.
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 232 заболевших COVID-19.
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