Вирусолог предположил, что «омикрон» может стать живой вакциной

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков считает, что штамм коронавируса «омикрон» может стать «живой вакциной».

«Может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам», — приводит слова специалиста портал Ura.ru

Эксперт надеется, что с появлением «омикрона» люди смогут обходиться без локдаунов. При этом пока нет данных о том, что он вытеснит другие штаммы коронавируса.

В ВОЗ заверили, что пока в мире не зарегистрирован ни один случай смерти от штамма коронавируса «омикрон». Для определения заразности «омикрона» экспертам организации потребуется еще несколько недель.



Ольга Шагиева