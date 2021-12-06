Убирать снег с детских площадок татарстанцам придется за свой счет — ТСЖ и УК этого делать не обязаны

Сегодня руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов провел онлайн-конференцию в Instagram татарстанского отделения партии «Единая Россия», рассказав о том, как программа «Наш двор» привела к ссорам между самими жильцами и новой головной боли для коммунальщиков, почему проблему со снегом на детских площадках жителям придется решать за свой счет, и куда начали пропадать дворники и уборщицы в пандемию, нехватку которых сразу почувствовали многие управляющие компании. О том, за что 63% татарстанцев назвали работу УК в отопительный сезон — неудовлетворительной, а программа по раздельному сбору мусора, по их мнению, и вовсе провалилась — в материале «Реального времени».

Как программа «Наш двор» привела к ссорам между жильцами

Руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов рассказал об итогах опроса татарстанцев по поводу самых волнующих их проблем жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, лидируют проблемы именно ЖКХ среди прочих, вне зависимости от проживания граждан в многоквартирных домах или частном секторе.

На первом месте стоит начисление коммунальной платы, которую многие считают «завышенной», либо же не отвечающей некачественным предоставлениям услуг. Особенно вопросы к начислениям возникают ближе к зиме, когда включают «очень дорогое отопление», на деле делающее жизнь некоторых жителей невыносимой — либо становится очень жарко, либо слишком холодно.

На втором месте проблема, тесно связанная с первой — управление многоквартирными домами, то есть, претензии к управляющим компаниям. Третий проблемный вопрос назрел с появлением, как это не парадоксально, республиканской программы «Наш двор». Нередко, отмечает Романов, сами собственники жилья не могут между собой договориться, что именно благоустраивать на их придомовых территорий. Как известно, самое яркое противостояния бывает между автовладельцами, голосующими за парковки, и матерями, желающими увеличить площадь детской площадки.

Как быть жителям домов без дворов, где некуда поставить даже мусорный бак

Однако между частным сектором и многоквартирными домами есть и разница в претензиях. В частности, отметил Романов, жители частного сектора чаще жалуются на отсутствие контейнерных площадок для мусора и сроки вывоза ТБО. Особенно остро этот вопрос встает у дачников, пользующихся своими домами лишь в летний сезон — плату на мусор им начисляют и зимой. Проблема правомерности такого начисления в зимний период, увы, остается, заявил Романов, — мусорная реформа этого вопроса пока не решила. К тому же, для организаций, тех же УК, нужно создавать отдельную проверяющую службу, которая бы отслеживала ситуацию в дачном секторе — кто проживает в домах на регулярной основе, а кто нет, сколько людей снимают квартиру — двое или десять, по понятной причине, от десяти человек мусора будет больше, а дом будет платить как за одного.

— Есть санитарные нормы: вывоз мусора должен осуществляться два раза в неделю летом и один раз в неделю зимой, — рассказал Романов, отвечая на вопрос-претензию деревни Кадыровка о «редкости уборки мусора на селе». Сроки вывоза при этом должны быть установлены на основании договорных отношений [между собственниками жилья и регоператором]. Но если мы платим за вывоз мусора — то должны получать и качественные услуги, контейнер мусорный должен быть как минимум организован в конце каждой деревенской улицы.

Правда, как выясняется, далеко не всегда есть даже небольшое место для такого контейнера — придомовая территория очень маленькая. Есть территории, где двора вообще нет. При этом по закону контейнеры должны стоят в 100 метрах от подъезда. В таком безвыходном положении УК ничего сделать не сможет. Единственный вариант решения проблемы — обращение в администрацию района с просьбой установить контейнеры на муниципальной территории.

В Татарстане начали пропадать дворники и уборщицы

Мусорная проблема, несмотря на проведенную мусорную проблему, вообще то и дело поднималась на онлайн-конференции. В 2021 году в Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ поступило на треть обращений меньше, чем за тот же период пандемийного 2020 года. На этом фоне особенно стало заметен рост числа жалоб к управлению УК, в частности, образовалась нехватка дворников и уборщиц.

Придомовые территории в итоге убирать порой некому. На кадровый голод влияют низкие зарплаты, формирующиеся исходя из тарифов и площади территории. Отметим, впрочем, еще один не упомянутый Романовым, чисто пандемийный фактор, который почувствовали на себе многие крупные города: на непрестижные и низкооплачиваемые должности дворников до коронавируса нередко нанимались «гастарбайтеры-иммигранты», количество которых в результате закрытия из-за коронавируса тех или иных границ резко снизилось.

Более 60% татарстанцев назвали работу УК в отопительный сезон неудовлетворительной

По словам Романова в Татарстане сегодня вопрос с капитальным ремонтом все-таки потерял былую остроту, но болезненными остаются проблемы с текущим ремонтом общедомового имущества, который должен проводиться раз в 3-5 лет — на деле им занимаются раз в 15 лет. И даже если вопросы к отсутствию капремонта многих старых домов потеряли былую актуальность, по-прежнему многие татарстанцы предъявляют претензии уже к самому качеству капремонтных работ, вплоть до остановки работы с подрядчиками, которые, к слову, делают этот ремонт на свои деньги, лишь потом получая плату из бюджета. Так, некачественная работа по ремонту кровли приводила в той же Казани к затоплению.

— Дождь шел прямо в подъезде, последние этажи [имеются в виду, конечно, первые этажи, — прим. «Реального времени»] даже были затоплены. Ответственность лежит на регоператоре по программе капремонт. И срыв сроков капремонта тоже. Между прочим, подрядчик должен согласовывать с собственниками жилья все виды и типы работ, в том числе, и вопросы уборки за собой мусора после капремонта, — отметил эксперт в сфере ЖКХ.

Романов также напомнил, что в затоплении подвалов, как и в некачественном отоплении — далеко не всегда виноваты управляющие компании. Причины в том, что по меньшей мере 70% канализационных сетей изношены и нуждаются в замене. Ради решения проблемы власти пошли на непопулярные меры — с лета 2022 года тарифы вырастут на 6,2%.

Тем не менее, согласно данным Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ, 63% опрошенных татарстанца назвали работу управляющих компаний в отопительный сезон — «неудовлетворительной». Одна из причин в том, что несмотря на установку автоматического оборудования по обеспечению необходимой температуры в квартирах и подъездах, оно имеется пока лишь в 60% казанских домов. Во-вторых, чтобы к отоплению не было претензий, в каждом из домов должен быть проведен хотя бы один капитальный ремонт, одной автоматики недостаточно — в противном случае из-за щелей, изношенных труб, а то и разбитых в подъезде стекол нужную температуру обеспечить не получится.

С 1 марта стеклить балконы без согласования запретят

— Получится так, что выставив температуру в 21 градусов на первом этаже — мы сделаем так, что на последних этажах будет либо очень холодно, либо «баня». Такие проблемы возникают как раз в старых домах, хрущевках, например. В новостройках обычно такого нет, — заявил эксперт.

Любопытно при этом, что жителям домов не так-то просто будет самим решить проблему с теплом зимой. Если утеплять окна и заделывать дыры в полу еще самостоятельно не запрещается, то вот с 1 марта 2022 года застеклить балкон, без того, чтобы поставить перед этим в известность муниципальные власти и УК, уже не получится — будет грозить штраф в 5 тысяч рублей. Тем, кто успеет к 1 марта застеклить балкон, повезет: закон, как известно, обратной силы не имеет. Напомним, что в советские времена самостоятельно стеклить балконы вообще запрещалось — с наступлением 1990-х, жители большинства многоквартирных домов остекляли балконы кто во что горазд и неконтролируемо со стороны надзорных органов.

— Собственники часто нарушают закон, когда объединяют комнату, например, с балконом. Чтобы это сделать, нужно согласие аж 100% собственников жилья! И приглашать представителей администрации района. Обычно такое замечают жители-соседи, а уже ТСЖ приглашает на дом стройинспекцию, которая заставлять домовладельца обратно стенку построить. Но по факту далеко не всегда это замечают, а квартира — это все же личное имущество, впускать к себе никто не обязан, конечно. То есть, закон есть, но чтить его или нет, решать самим жителям, — пожал плечами Романов.

«Когда готовите на кухне, нужно обязательно приоткрыть окно»

Любопытно, но хотя квартира и личное имущество — не пускать в нее специалиста-газовика, напротив, незаконно. Непускающим к себе домой проверяющих газовое оборудование вообще-то грозит штраф в 2 тыс. рублей. В Центре общественного контроля в сфере ЖКХ РТ предполагают, что причина недоверия многих жителей Татарстана, в том числе казанцев, к «газовым проверкам» в случаях мошенничества, когда по домам ходят лже-проверяющие, обманывающих жителей на деньги.

— В итоге сформировалось у людей мнение, что не нужно пускать. В хрущевках и происходит поэтому отравления газом! Там, где жители вынуждены из-за старости домов устанавливать для нагрева воды газовые горелки. Но собственник, не пускающий к себе проверяющих, несет при этом ответственность за весь дом, — заявил Романов, вспомнив недавние взрывы в квартирах из-за утечки газа в Набережных Челнах и Зеленодольске.

Впрочем, не всегда в газовых утечках виноваты сами жители. Бывает, что в отправлениях газом виновны строители и рабочие, проводившие капитальный ремонт дома, и накидавшие в вентиляционный канал строительный мусор. А бывает, что виноваты пластиковые окна, на которых отсутствуют приточные клапана, и воздух в итоге в квартире не циркулирует, и газу просто некуда выйти.

— Не зря же есть рекомендация горгаза: когда готовите на кухне, нужно обязательно приоткрыть окно, чтобы циркуляция воздуха была, — отметил эксперт по ЖКХ.

Убирать снег с детских площадок жителям Татарстана придется за свой счет

Наконец, Романов упомянул сезонную проблему с уборкой снега. В частности, до сих пор нерешенную в части вывоза этого снега со дворов. Снег в итоге просто складируют на придомовых территориях, в частности, на детских площадках.

Казус в том, что деньги жители домов платят за «уборку придомовой территории», а услуга «вывоза снега» в нее не входит — «не предусмотрено законодательно». И если крупные УК могут вывозить снег за свой счет, то небольшие ТСЖ не могут себе этого позволить.

Единственное возможное решение — самим же жителям дополнительно собирать от 5 до 10 тыс. рублей на вывоз мусора. В противном случае — терпеть горы снега рядом с детскими каруселями.

Отметим тут же, что хотя 80% опрошенных татарстанцев остались довольны качеством уборки снега в прошлую зиму, многие высказали недовольство именно тем, что детские площадки от снега управляющие компании или ТСЖ не убирают. Романов посоветовал таким жителям провести общее собрание жильцов и утвердить на них новый тариф.

Татарстанцы считают программу по раздельному сбору мусора провалившейся

Большинство татарстанцев также оказались недовольны раздельным сбором отходов — по мнению населения, программа эта не работает или работает некорректно:

— Попросту условий для этого нет, — с сожалением отметил глава Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ.

Чтобы комплексно решить все вышеупомянутые проблемы, у самого Центра есть четыре предложения. Во-первых, проводить прием граждан в управляющих компаниях и исполкомах регулярно «со специалистами» — от инженеров до лиц, производящих начисления. Во-вторых, изменить законы так, чтобы ТСЖ и ЖСК несли ответственность за проведение проверок. В-третьих, капитальный ремонт проводить, предварительно проанализировав необходимость тех или иных работ вместе с жителями домов, которые зачастую не знают, когда у них капремонт будет, и что именно подрядчик будет ремонтировать в первую очередь.

— В старых домах Авиастроительного района, например, есть до сих пор деревянные полы, деревянные лестницы, а в некоторых планах капремонта стоит в первую очередь «поменять крышу», — удивился Романов, считающий также, что должны измениться и СМИ, предпочитающие показывать «только плохую сторону ЖКХ», и на фоне такого негатива не плохо было бы доводить и «положительную сторону» до жителей, объясняя им, куда идут их деньги.

Сергей Афанасьев