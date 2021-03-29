Причиной взрыва в жилом доме Зеленодольска стала утечка газа?

В Татарстане в 9-этажном одноподъездном кирпичном доме произошел хлопок газа. Сообщение поступило в 22.44 в понедельник, 29 марта, сообщило МЧС Татарстана.



Открытого горения за хлопком не последовало. Предварительно, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной на восьмом этаже. Всего в доме 1974 года постройки 50 квартир. Дом газифицирован и электрофицирован. Сразу же по приезду спасателей была организована эвакуация жителей.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечено 59 человек и 20 единиц техники, от МЧС 33 человека и 10 единиц техники.

Из-под завалов спасли женщину, ее передали медикам. Также в 23.27 нашли тело мужчины. Погибший, по неподтвержденным данным, был 1934 года рождения. На месте происшествия работают силы Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона. Информация по пострадавшим: на момент полуночи их было четверо человек.



Создан оперштаб, прибыли кинологи с собаками

На место происшествия выехали зампрокурора республики Алексей Заика, прокурор Зеленодольска Сергей Егоров и его заместитель Михаил Балтусов. Организована проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. На место взрыва прибыл мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев. Жильцов дома эвакуировали, им окажут поддержку и разместят в пунктах временного проживания.

По данным очевидцев и зеленодольских СМИ, на месте ЧП создан оперативный штаб, работают все экстренные службы. Вскоре после случившегося прибыли кинологи с собаками — специалисты сразу проследовали в пострадавший подъезд. По предварительным данным, на седьмом этаже был обнаружен завал. На видеороликах, выложенных очевидцами в соцсетях, слышно о переговорах пожарных о задымлении в одной из квартир.

Сообщается об эвакуации 69 человек из дома, людей временно разместили в спорткомплексе «Авангард» неподалеку — на улице Ленина, 39а. Жилая секция дома, где произошел взрыв, признана непригодной для жизни.

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва

В Татарстане в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает Следком. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, поздним вечером в одном из многоквартирных домов по улице Ленина города Зеленодольска произошел хлопок газа. В результате это повлекло частичное обрушение нескольких квартир. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается, следствием рассматриваются различные версии произошедшего. В качестве основной — утечка бытового газа.

— В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, назначен ряд экспертиз, допрашиваются потерпевшие, свидетели, жители дома, а также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. По уточненной информации, сотрудники МЧС России проводят обследование пострадавших квартир:

«По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. Работы по разбору завалов продолжаются. Четырем пострадавшим оказывается медицинская помощь, к сожалению, один человек погиб», — сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

На место происшествия прибыл начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

В доме проживает 96 человек. Открыт телефон горячей линии (843) 288-46-96.

На месте работают 62 человека и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России — 33 человека и 10 единиц техники.

1 / 4 прокуратура РТ

прокуратура РТ

прокуратура РТ

прокуратура РТ

Похожие трагедии

Это не первое громкое ЧП со взрывом газа в жилом доме в Татарстане. Предыдущее произошло в 2018 году в Заинске. 22 июня в трехкомнатной квартире на последнем этаже пятиэтажки прогремел взрыв. На месте погиб рабочий, находившийся на крыше дома, позже в больнице скончалась пенсионерка — хозяйка квартиры, а ее девятилетняя внучка Ева в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих условиям безопасности для жизни и здоровья граждан. Подозреваемый в этом преступлении не установлен.

Предыдущее ЧП произошло в 2018 году в Заинске. Фото: mchs.tatarstan.ru

Более резонансный случай с большим количеством погибших и пострадавших был в Казани в январе 2008 года, когда на улице Малой Печерской (Авиастроительный район) ночным взрывом газа полностью снесло один из трех подъездов трехэтажного дома. В первые часы спасательной операции под завалами был обнаружен труп женщины. Поисково-спасательные работы осложнялись тогда сильными морозами, а число погибших достигло в итоге восьми человек.

Похожая трагедия произошла в Казани в октябре 2005 года — тогда частично разрушился десятиэтажный жилой дом на Гвардейской. Из-за взрыва газа рухнули перекрытия между восьмым, девятым и десятым этажами, погибла хозяйка квартиры-«эпицентра». Большего количества жертв удалось избежать только благодаря тому, что дом был заселен частично.

Ранее «Реальное время» сообщало о похожих трагедиях в регионах России в этом году. Так, в жилом девятиэтажном доме в Химках произошел взрыв. Были разрушены несколько балконов на нескольких этажах, выбито много окон. Были пострадавшие. Также в Самаре 18 марта на ул. Галактионовской, 84, обрушилась стена двухэтажного многоквартирного жилого дома, тогда обошлось без жертв и пострадавших.

Маргарита Головатенко, Василя Ширшова