За самовольное остекление балконов в России могут ввести штрафы

В России начнут штрафовать за самовольное остекление балкона. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2022 года, рассказал председатель Жилищного союза Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин.

Новая норма направлена на борьбу с перепланировками. Также она дает право региональным властям учитывать свои местные правила, касающиеся переустройства балконов и лоджий.

«Это означает следующее: если по плану дома балконы не имеют остекления, то со следующего года придется брать разрешение у местных служб и властей для переоборудования», — приводит слова юриста «РИА Новости».

За нарушение норм собственнику грозит штраф. Уточняется, что речь идет только о тех, кто застеклит балкон после марта 2022 года. На тех, кто сделал это раньше, норма не распространится: закон не имеет обратной силы.



Ольга Шагиева