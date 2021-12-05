Ушаков: пока нет договоренностей о проведении очной встречи президентов России и США
Между Москвой и Вашингтоном пока нет договоренностей о проведении очной встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.
По его словам, в дистанционном формате обсуждение сложнейших тем не составит труда, сообщает ТАСС.
Вчера пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков сообщил, что проведение ближайших переговоров политиков планируется 7 декабря. Главы государств сами определят время обсуждения. По предварительным данным, они состоятся вечером по видеосвязи.
Как сообщил недавно Ушаков, одной из тем переговоров может стать расширение НАТО на восток.
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