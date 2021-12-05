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Ушаков: пока нет договоренностей о проведении очной встречи президентов России и США

13:39, 05.12.2021
Ушаков: пока нет договоренностей о проведении очной встречи президентов России и США
Фото: kremlin.ru

Между Москвой и Вашингтоном пока нет договоренностей о проведении очной встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, в дистанционном формате обсуждение сложнейших тем не составит труда, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Вчера пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков сообщил, что проведение ближайших переговоров политиков планируется 7 декабря. Главы государств сами определят время обсуждения. По предварительным данным, они состоятся вечером по видеосвязи.

Как сообщил недавно Ушаков, одной из тем переговоров может стать расширение НАТО на восток.

Диана Жиленкова
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