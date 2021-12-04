Разговор Путина и Байдена запланирован на 7 декабря
Договоренность о дате разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он добавил, что президенты сами определят время переговоров. Предположительно, разговор состоится вечером, по видеосвязи, сообщает «РИА Новости».
Недавно помощник российского президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что на встрече лидеры стран обсудят неудовлетворительную ситуацию в двусторонних делах и затронут вопросы международной повестки.
Президент США Джо Байден рассказал, что не принимает чьи-либо «красные линии», касающиеся ситуации на Украине и о которых сообщал российский лидер Владимир Путин. лидер США заявил, что надеется на долгий разговор с Путиным.
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