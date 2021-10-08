Крупный оптовый рынок Татарстана отдался «дочке» Сбербанка в надежде на «надежное стратегическое партнерство»

Учредитель с Кипра остался с 49%

Как стало известно «Реальному времени», у ООО «Управляющая компания «Технополис «Новая Тура», владеющего одноименным технополисом, прославившегося проблемами с арендаторами во время локдауна осенью прошлого года, появился новый совладелец. «Дочка» Сбербанка ООО «Грос Ритейл» приобрела сразу 51% в уставном капитале компании. После сделки кипрская «Боналида ЛТД», учредившая технополис «Новая Тура» и единолично владевшая им до недавних пор, осталась лишь с 49% в уставном капитале.

На запрос «Реального времени» о причинах сделки и ее возможных последствиях для технополиса в «Новой Туре» заявили, что у компании большие планы по развитию площадки в самое ближайшее время и, чтобы их реализовать, было решено привлечь к сотрудничеству «надежного стратегического партнера».

— Это решение позволит нам двигаться дальше, реализовать все задуманное и превратить «Новую Туру» в важный центр социальной, культурной и спортивной жизни региона, — дали комментарий в компании.

В самом Сбербанке изданию отказались комментировать информацию.

Стоит отметить, что «дочке» Сбербанка досталась компания, у которой в «ковидный» 2020 год в минус ушла и чистая прибыль, и чистые активы. В плюсе оказалась только выручка от продажи, которая достигла 289,4 миллиона рублей, а вот убыток составил более миллиарда. Для технополиса «Новая Тура» такие показатели не в новинку. Дела шли не в гору еще до пандемии. Так, чистые активы у компании в минусе с 2016 года, а чистой прибыли не было в 2017 и 2018 годах.

При этом доходы «Новой Туры» с каждым годом росли. В 2017-м компания зарегистрировала доход в 1,55 миллиарда, в 2018-м — в 1,66 миллиарда, в 2019-м — почти в 2,6 миллиарда, а в прошлом году он достиг уже 2,88 миллиарда рублей. Однако аналогичная динамика наблюдалась и с расходами — с каждым годом они становились лишь больше. Если в 2017-м расходы технополиса составляли 1 млрд 553 млн рублей и превышали доходы лишь на 3 «с хвостиком» миллиона, то в 2020 году они составили 4,23 миллиарда и оторвались от доходов более чем на 1,35 миллиарда.

Доходы «Новой Туры» с каждым годом росли. В 2017-м компания зарегистрировала доход в 1,55 миллиарда, в 2018-м — в 1,66 миллиарда, в 2019-м — почти в 2,6 миллиарда, а в прошлом году он достиг уже 2,88 миллиарда рублей. Фото: new-tura.com

О компании с ограниченной ответственностью «Боналида ЛТД», которая по-прежнему остается владельцем технополиса, хоть уже и не единоличным, известно не так много. Организация зарегистрирована на Кипре. В мае 2021 года ООО «Управляющая компания «Новая Тура» было вновь перерегистрировано в Лимасоле.

От залогодержателя к совладельцу

Компания «Грос Ритейл», основным видом деятельности которой указаны аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью, работает на рынке уже восемь лет, с января 2013-го. С «Новой Турой», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», она знакома не первый год — компания выступает залогодержателям технополиса по двум договорам. Датой их заключения указан декабрь 2013 года, а датой регистрации уведомления — декабрь 2016-го. Статус обоих договоров указан как действующий, хотя дата исполнения обязательств уже прошла — 21 декабря прошлого года.



Среди заложенного «Новой Турой» имущества можно найти котельную, будки охранников и посты охраны, шлагбаумы, системы кондиционирования, трансформаторные подстанции, комплект производственного холодильного оборудования, магистральные сети канализации, электро- и водоснабжения.

Технополис закладывал имущество и непосредственно Сбербанку. Два договора, заключенных одновременно с указанными выше, перестали действовать в декабре 2016-го, почти за два года до даты исполнения обязательств по ним. Среди предметов залога числились водяной узел, котельная и блок-модуль для нее, а также магистральные сети канализации, тепло-, электро- и водоснабжения.

Среди заложенного «Новой Турой» имущества можно найти котельную, будки охранников и посты охраны, шлагбаумы, системы кондиционирования, трансформаторные подстанции, комплект производственного холодильного оборудования и др. Фото: Инна Серова

Стоит отметить, что в 2016 году технополис «Новая Тура» фигурировал в соглашении между израильско-голландским девелопером Brack Capital Real Estate (BCRE), проектом которого как раз была «Новая Тура», и Сбербанком о реструктуризации кредита на $267 миллионов по четырем объектам. В обмен на продление сроков и снижение ставок Сбер должен был получить «золотую акцию» в каждом проекте, включая татарстанский, что позволило бы ему блокировать любые изменения в уставе. По последним данным, доля «Боналиды ЛТД» в уставном капитале технополиса также находилась под обременением у Сбербанка.



У «Грос Ритейла», в отличие от ее «покупки», дела с финансами обстоят лучше, хотя по итогам 2020 года расходы оказались выше доходов, а чистая прибыль компании оказались в минусе на 161,8 миллиона рублей. Тем не менее чистые активы в прошлом году оценивались в более чем 1,5 миллиарда.

Чем «прославился» технополис «Новая Тура»



Собственник «Новой Туры» строил ее на кредиты Сбербанка. К началу текущего года размер ее долгосрочной задолженности вырос на 1,5 млрд рублей, достигнув 8,5 миллиарда рублей. В пандемийный 2020 год компания была вынуждена открыть и краткосрочную кредитную линию в размере еще 340 миллионов рублей. Для сравнения: в предыдущие годы объем заемных краткосрочных средств не превышал 3—4 миллионов.



На финансовом благополучии «Новой Туры» отразилась и пандемия, и разрыв «отношений» — между владельцем комплекса «Новая Тура» и бывшим генеральным арендатором и оператором комплекса зеленодольским ООО «Барсил». Последняя компания получила от субарендаторов обеспечительные взносы в размере 100 тысяч рублей при их общем количестве в «Туре» более 1000 человек. После своего ухода из технополиса «Барсил» не возвращал обеспечительные взносы, из-за чего назревал скандал.

На финансовом благополучии «Новой Туры» отразилась и пандемия, и разрыв «отношений» — между владельцем комплекса «Новая Тура» и бывшим генеральным арендатором и оператором комплекса зеленодольским ООО «Барсил». Фото: Илья Репин

В итоге в прошлом году владелец «Новой Туры» подал в суд на «Барсил», потребовав с него более 200 млн рублей. Так технополис планировал взыскать задолженность по арендной плате, которую «Барсил» взимал с предпринимателей. Речь шла о договорах аренды от 1 ноября 2019 года, 20 декабря 2018 года, включая дополнительное соглашение от 24 июля 2020-го о снижении арендных ставок в карантинный период.

По соглашениям между технополисом и «Барсилом» арендная плата в период закрытия комплекса из-за пандемии снижалась до 20% от обычной ставки, после отмены ограничений возрастала до 100% постепенно, в течение четырех месяцев, этапами в 35%, 50%, 75% и 100%. Оператор утверждал, что скидок от «Новой Туры» не получил, но в последней утверждали обратное — компания заверила, что предлагала «Барсилу» варианты снижения арендных ставок вскоре после того, как тот подписал злополучные соглашения с субарендаторами, но оператор от них отказался.



В итоге «Новой Туре» удалось добиться победы, хотя суд и уменьшил сумму ее требований. «Барсила» обязали передать технополису 71,5 миллиона рублей, собранных с предпринимателей, в том числе во время самоизоляции весной 2020-го. Дополнительно к этой сумме суд потребовал взыскать с бывшего оператора «Новой Туры» неустойку в сумме 113,3 миллиона рублей. Кроме того, «Барсилу» пришлось возместить расходы по уплате госпошлины — 200 тысяч рублей. В общей сложности суд обязал его выплатить «Новой Туре» 184,8 миллиона рублей.

Татьяна Демина