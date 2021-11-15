«Барсил» не выполнил свои обязательства»: за что банкротят арендатора «Новой Туры»

Фото: Илья Репин

Обанкротить «Барсил», чтобы помочь арендаторам

Как стало известно «Реальному времени», ООО «Управляющая компания «Технополис «Новая Тура», совладельцем которого не так давно стала «дочка» Сбербанка, решило обанкротить своего бывшего генерального арендатора и оператора комплекса — зеленодольское ООО «Барсил». С заявлением о признании компании банкротом УК обратилась в Арбитражный суд Татарстана.

Судебные тяжбы между УК «Технополис «Новая Тура» и «Барсилом» начались еще в пандемийном 2020 году. Тогда спор возник из-за задолженности по арендной плате, которую «Барсил» взимал с предпринимателей — субарендаторов торговых площадей. Сумма исковых требований составляла 200 миллионов рублей, но в итоге суд обязал выплатить «Новой Туре» немного меньше — 184,8 миллиона рублей.



На этот раз УК «Технополис «Новая Тура» решила зайти в целях защиты арендаторов еще дальше и обанкротить «Барсил». Дело компания планирует довести до конца.

Спор возник из-за задолженности по арендной плате, которую «Барсил» взимал с предпринимателей — субарендаторов торговых площадей. Фото: Илья Репин

— ООО «Барсил» не выполнило обязательства перед своими арендаторами в части возвращения страховых депозитов, и в настоящий момент мы осуществляем поддержку предпринимателей, которые работают на территории технополиса. Оказываем им юридическую помощь с тем, чтобы вернуть страховые депозиты. Для того чтобы довести до конца это дело, мы используем все законодательные возможности. В частности, требуем банкротства компании «Барсил». Дальнейшие планы — завершить процедуру банкротства, добиться справедливости и вернуть нашим арендаторам причитающиеся им средства, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе УК «Технополис «Новая Тура».

Арбитражный суд РТ уже успел приступить к рассмотрению заявления технополиса «Новая Тура». Судебное заседание прошло 19 октября. Дело рассматривалось в отсутствие иных лиц, которые хоть и были извещены надлежащим образом, но не направили даже представителей. На заседании присутствовало доверенное лицо УК «Технополис «Новая Тура», которое попросило судью удовлетворить заявление и ввести в отношении должника, то есть «Барсила», процедуру наблюдения.

Арбитражный суд РТ поручил межрайонной инспекции ФНС №8 по РТ представить бухгалтерский баланс «Барсила» на последнюю отчетную дату. Фото: Максим Платонов

Несмотря на возражение представителя технополиса «Новая Тура», Арбитражный суд РТ воспользовался предоставленным ему законодательством правом и все же отложил рассмотрение заявления на конец ноября. Вместе с этим судья указал, что участие представителя «Барсила» в судебном заседании обязательно, и потребовал от компании повторно представить отзыв на исковое заявление своего бывшего арендодателя.

Кроме того, Арбитражный суд Татарстана поручил межрайонной инспекции ФНС №8 по РТ представить бухгалтерский баланс «Барсила» на последнюю отчетную дату, номера счетов компании в банках и прочих кредитных организациях вместе с их адресами.

«Барсил» покинул Туру в пандемию

Разрыв отношений «Барсила» и технополиса «Новая Тура» пришелся на непростое для экономики время — пандемию коронавируса. В ноябре прошлого года они официального расторгли договор в судебном порядке, после чего «Барсил» покинул «Туру».

При этом компания получила от субарендаторов обеспечительные взносы в размере 100 тысяч рублей — при общем числе в «Туре» более 1 000 человек. После своего ухода из технополиса «Барсил» не возвращал обеспечительные взносы, что и спровоцировало скандал. Гендиректор компании Владимир Горланов утверждал, что деньги удерживаются вполне законно — на основании допсоглашения к договору субаренды, которое заключалось с каждым предпринимателем в «Туре» летом 2020 года.



Торговцы жаловались, что от них требуют платить аренду, хотя бизнес пришлось заморозить на время самоизоляции. Фото: Илья Репин

Около 1,2 тысячи торговцев жаловались, что от них требуют платить аренду, хотя бизнес пришлось заморозить на время самоизоляции. При этом по соглашениям между технополисом и «Барсилом» арендная плата в период закрытия комплекса из-за пандемии снижалась до 20% от обычной ставки, после отмены ограничений возрастала до 100% постепенно, в течение четырех месяцев, этапами в 35%, 50%, 75% и 100%.



«Барсил» утверждал, что скидок от «Новой Туры» не получил, хотя та уверяла, что предлагала своему генеральному арендатору варианты снижения арендных ставок после того, как тот подписал соглашения с субарендаторами, но оператор от них отказался.

В итоге суд оказался на стороне «Новой Туры», и «Барсил» обязали передать технополису 71,5 миллиона рублей, собранных с торговцев, в том числе во время самоизоляции весной 2020-го. Кроме того, бывшему оператору «Новой Туры» указали выплатить неустойку в размере 113,3 миллиона и возместить 200 тысяч расходов по уплате госпошлины.



Суд оказался на стороне «Новой Туры», и «Барсил» обязали передать технополису 71,5 миллиона рублей, собранных с торговцев. Фото: Илья Репин

Чистая прибыль «Барсила» за пандемийный год составила 10 тысяч

Доходы «Барсила» за 2020-й лишь на 76 тысяч превышают расходы и оцениваются в 346,4 млн рублей. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль компании за прошлый год составила всего 10 тысяч рублей. При этом впервые с 2016 года она оказалась в плюсе. Так, в 2019-м чистая прибыль компании ушла в отрицательное значение на 2,5 млн рублей.

В минусе с 2016 года и чистые активы «Барсила». Однако если пять лет назад они составили почти минус 72,6 миллиона рублей, то в прошлом году — уже 108,9 миллиона.



К слову, в апреле 2021 года у «Барсила» появился новый владелец — Владимир Двойченков. Он же и указан генеральным директором компании. До него бенефициаром был Александр Иванов.



Татьяна Демина