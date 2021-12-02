Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к России на $50 млрд

Апелляционный суд США отклонил иск экс-акционеров компании ЮКОС к России на $50 млрд, сказано в постановлении суда.



Бывшие акционеры компании пытались отменить постановление нижестоящей инстанции, удовлетворившей ходатайство Москвы о приостановке судебного разбирательства в ноябре прошлого года.

Так, суд удовлетворил ходатайство и прекратил дело, сообщает ТАСС.

В начале ноября Верховный суд Нидерландов вернул в апелляционный суд Амстердама дело о выплате РФ компенсаций в размере $50 млрд. Верховный суд вынес решение в пользу России по одному пункту кассационного производства. Суд посчитал, что Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент России о том, что акционеры предположительно совершили мошенничество в арбитражной процедуре.

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Yukos Capital инициировало разбирательство против РФ еще в 2013 году. Изначально компания требовала от государства компенсации в размере $13 млрд. Yukos Capital заверяла, что выдала ЮКОСу займы на миллиарды долларов, которые не возвратили из-за банкротства и ликвидации компании по решениям властей РФ.

В декабре 2020 года Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений по делу ЮКОСа о выплате $57 млрд по искам бывших акционеров компании. Суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства российской стороны.

В июле международный третейский суд присудил бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию на $5 млрд в споре с Россией. Речь идет о споре, отдельном от магистрального судебного дела ЮКОСа на $60 млрд.

Маргарита Головатенко