«Я скрываться не хотел»: в Казани оставили в СИЗО следователя — организатора кражи сейфа из СК

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

До 4 февраля продлен срок ареста двум обвиняемым в краже сейфа с 14,6 млн рублей из здания СК в Казани. Вахитовский суд отказался смягчить меру пресечения бывшему следователю-криминалисту Марату Шакирову, обвиняемому в организации этого преступления, и его подельнику Никите Елинсону, сообщает журналист «Реального времени».



Старший следователь 3-го управления ГСУ СКР Александр Марченков обосновал продление тем, что пятый фигурант этого дела Дживан Мхитарян и основная часть краденого еще не найдены. Кроме того, за два месяца силовики планируют получить результаты назначенных ранее молекулярных экспертиз и оперативных мероприятий.

Адвокат обвиняемого Александр Кормильцев просил о смягчении меры пресечения до домашнего ареста с двухчасовыми ежедневными прогулками. Он подчеркнул — вину Шакиров полностью признал и сотрудничает со следствием.

Сам экс-сотрудник СК заявил на заседании: «Я скрываться не хотел. На звонок [от коллег] сразу ответил и сообщил о своем местонахождении». Шакиров сообщил, что на момент его остановки гаишниками на выезде из Казани его местонахождение уже было известно. По версии следствия, в тот день следователь намеревался встретиться с подельником Мхитаряном в Альметьевске.

Напомним, дерзкое похищение сейфа произошло в начале октября в здании СК на улице Карла Маркса в Казани. Практически сразу было установлено — к преступлению причастен прикомандированный к отделу следователь-криминалист Марат Шакиров. Его задержали при выезде за пределы Казани. Вину подполковник юстиции почти сразу признал.

К тому моменту показания против него уже дали задержанные ранее в Альметьевске соучастники хищения Данила Елинсон, Никита Карабаев и Руслан Нургалиев. Их подельник Мхитарян успел скрыться. На данный момент он объявлен в международный розыск.