Имущество «Репродукта» миллиардера Тукаева оценили более чем в 872 миллиона рублей

114 объектов за 872 миллиона

Имущество обанкроченного ООО «Репродукт», он же Бугульминский комбикормовый завод, принадлежащий лениногорскому миллиардеру Ильшату Тукаеву, оценили на сумму свыше чем 872 миллиона рублей.

В эту стоимость вошли 113 объектов недвижимости, часть из которых является предметом залога АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк», а также автоматизированная установка для перегонки с паром. Часть из них на момент проведения оценки эксплуатировалась.

Почти вся сумма приходится на 113 объектов недвижимости, находящихся в собственности «Репродукта». Среди них можно найти нежилые здания производственного и вспомогательного назначения, сооружения и земельные участки. В частности, административно-бытовой корпус площадью более тысячи «квадратов», блочно-модульную комбинированную котельную, трансформаторную подстанцию, различные склады, несколько прав аренды земельных участков и даже лабораторный корпус производственной химической и биологической лаборатории и т.д.

Почти вся сумма приходится на 113 объектов недвижимости, находящихся в собственности «Репродукта». Среди них можно найти нежилые здания производственного и вспомогательного назначения, сооружения и земельные участки. Фото: feedart.info

Конкретно перечисленные выше объекты находятся под залогом «Россельхозбанка». К слову, предметом залога этой кредитной организации является больше половины оцененных объектов «Репродукта» — 58. Находятся они в поселке Березовка Бугульминского района РТ — это как раз сам комбикормовый завод.

Под залогом у Сбербанка находятся лишь девять объектов из 113. Речь идет о земельных участках, расположенных в Спасском районе. Еще часть участков, расположенных в поселке Прогресс, являются частью государственного племенного птицезавода (ГППЗ) «Птицевод».



Автоматизированную установку для перегонки с паром оценили всего в 490 тысяч рублей. При этом балансовая стоимость этого оборудования 2019 года выпуска несколько выше — 617 тысяч. О каких-либо обременениях на объект в отчете оценщика не говорится.

скриншот документации

Установку уже использовали, однако ее техническое состояние оценивается как «очень хорошее» — «практически новое имущество, бывшее в недолгой эксплуатации и не требующее ремонта или замены каких-либо частей».

Как рассказал «Реальному времени» конкурсный управляющий «Репродукта» Дмитрий Тихомиров, в дальнейшем имущество, вероятно, выставят на торги.

— Но пока ничего не известно, у нас там у суда есть некоторые вопросы, там много залогового имущества. Сейчас вообще непонятно, что будет, скажем так, — обратил внимание он.

«Репродукт» — банкрот с марта

«Репродукт» Тукаева, появившийся на рынке в 2011-м, признали банкротом в марте текущего года. В отношении компании, которая занималась производством готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, ввели конкурсное производство.

История с банкротством «Репродукта» началась еще в прошлом году. В сентябре 2020-го Арбитражный суд Татарстана ввел в компании процедуру наблюдения.

В марте 2021-го в отношении компании, которая занималась производством готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, ввели конкурсное производство. Фото: feedart.info

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль «Репродукта» в минусе с допандемийного 2019 года. Тогда показатель принял отрицательное значение сразу на 93,5 млн рублей. В прошлом году чистая прибыль компании ушла в минус уже на 561 миллион. Вместе с ней в 2020-м не в плюсе оказались и чистые активы. Они составил почти 554 млн рублей со знаком «минус».

Упали в пандемийный год и выручка «Репродукта», и доходы. Вместе с этим сократились и расходы. Так, в 2020-м выручка компании Тукаева составила 590 миллионов рублей против 1,7 миллиарда в 2019 году.

Как в 2019-м, так и в 2020 году расходы «Репродукта» оказывались выше доходов. Однако если в допандемийном году разница заключалась лишь в 93 миллионах, то в прошлом году этот разрез увечился до 536 миллионов.

Стоит отметить, что уставной капитал компании по состоянию на 2013 год оценивается всего в 13 тысяч рублей. Непосредственно Тукаеву принадлежат 87,5% «Репродукта». Остальные 12,5% находятся во владении его бизнес-партнера, московского мецената Рафаэля Фаизова.

Крах начался с «ПлемРепродукта»

Банкротство терпит вся бизнес-империя Тукаева. Помимо «Репродукта», этой же участи подверглось и ООО «ПлемРепродукт», занимающееся разведением сельскохозяйственной птицы. К слову, с него и началась банкротная история. Именно на «ПлемРепродукт» лениногорский бизнесмен брал в Сбербанке кредит в 1,5 млрд рублей на организацию производства по выпуску яиц, а остальные фирмы и сам Тукаев выступали поручителями. Из-за просрочек платежей по нему и началась банкротная эпопея.

Как и в случае с «Репродуктом», имущество «ПлемРепродукта» подвергли оценке и оценили в 2,97 млрд рублей, Фото: agro.tatarstan.ru

Впоследствии, как и в случае с «Репродуктом», имущество «ПлемРепродукта» подвергли оценке. Его оценили в 2,97 млрд рублей, из которых 2,69 миллиарда приходилось на недвижимость. В частности, речь шла о зданиях птицеводческих репродукторов, восьми строениях, каждое из которых оценивалось от 100 до 300 миллионов рублей.

Имущество выставляли на торги, но с молотка 36 лотов общей стоимостью 2,987 млрд рублей реализовать не получилось. С торгов его сняли, назвав причиной такого решения требования кредиторов «ПлемРепродукта», между которыми возникли разногласия по порядку продаж. Среди снятых с аукциона лотов был и самый крупный из них — имущественный комплекс стоимостью 2,82 млрд рублей, включавший в себя земельные участки, птицеводческие репродукторы и прочее оборудование в Бугульминском районе Татарстана.



Стоит отметить, что «ПлемРепродукт», бугульминский «Репродукт» и расположенная в Самаре «Тимашевская птицефабрика» были условно объединены в ГК «Самарский бройлер». «Тимашевской птицефабрика» избежала участи двух тукаевских компаний. В октябре Арбитражный суд Самарской области отменил вынесенное до этого решение о введении начальной процедуры банкротства — наблюдения в отношении птицефабрики.



«Реальное время» подробно рассказывало, что 30 сентября Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил недействительность договора поручительства птицефабрики перед «Россельхозбанком» за «Репродукт» на 1,8 млрд рублей, на основании чего и было открыто банкротное дело. Суд в своем решении руководствовался отсутствием корпоративного одобрения — решение о поручительстве перед «Россельхозбанком» за «Репродукт» завизировал лишь один из учредителей «Тимашевской птицефабрики».

Татьяна Демина