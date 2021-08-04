Почти все имущество птицекомплекса миллиардера Тукаева сняли с продажи

В продаже остались только автобусы и автомобили

Как стало известно «Реальному времени», с торгов сняли почти все имущество ООО «ПлемРепродукт» лениногорского миллиардера-банкрота Ильшата Тукаева. Официальная причина — требования кредиторов, между которыми возникли разногласия по порядку продаж.

Торги были объявлены в середине июня, на аукцион выставили 36 лотов общей стоимостью 2,987 млрд рублей. Первая распродажа должна была состояться накануне, но за несколько дней до этого конкурсный управляющий «ПлемРепродукта» уведомил о снятии большинства — 26 лотов.

По требованию кредиторов из продажи убрали самый крупный лот, а именно имущественный комплекс стоимостью 2,82 млрд рублей, включавший в себя земельные участки, птицеводческие репродукторы и прочее оборудование в Бугульминском районе Татарстана, проще говоря — бугульминскую птицефабрику (почти все это имущество находится в залоге у Сбербанка, — прим. ред.). Еще из крупного — репродуктор в том же районе стоимостью 110,1 млн рублей, находящийся в залоге у ООО «ПСУ». Остальные лоты — это тракторы, автомобили, погрузчики и грузовики.

По требованию кредиторов из продажи убрали самый крупный лот — бугульминскую птицефабрику. Фото tatarstan.ru

В итоге в продаже остались только несколько автобусов и автомобилей, цена которых составляет 8,5 млн рублей. По сообщению конкурсного управляющего, торги в отношении этого имущества продолжаются и остаются без изменений.



«Реальному времени» не удалось связаться с конкурсным управляющим фирмы Борисом Говоровым.

Трудная судьба «ПлемРепродукта»

Компания «ПлемРепродукт», занимающаяся разведением сельскохозяйственной птицы, входила в бизнес-империю Тукаева. Среди его активов также — комбикормовый завод «Репродукт» из Бугульмы и расположенная в Самаре «Тимашевская птицефабрика» — все три были условно объединены в ГК «Самарский бройлер». Крах начался именно с «ПлемРепродукта»: на это предприятие бизнесмен брал в Сбербанке кредит в 1,5 млрд рублей на организацию производства по выпуску яиц (от 80 млн штук в год), а остальные фирмы и сам Тукаев выступали поручителями.

Среди его активов также — комбикормовый завод «Репродукт» из Бугульмы. Фото vestnikapk.ru

В марте 2019 года компания начала допускать просрочки по кредитам, что обернулось банкротным иском, а поручительства утянули в пучину банкротства и остальные активы, а также Тукаева и его бизнес-партнера, московского мецената Рафаэля Фаизова. В итоге фирма была признана банкротом в ноябре 2020 года по иску Сбербанка.

Директор «ПлемРепродукта» Алексей Лиорек рассказывал, что финансовые трудности у компании наметились еще в 2018 году. В 2019 году перед компанией встал выбор: заплатить налоги или же другие обязательные платежи вроде газа, света и зарплат. Лиорек выбрал второй вариант, чтобы сохранить предприятие. И оказался фигурантом дела о неуплате налогов (позже это дело прекратил суд).

Директор «ПлемРепродукта» Алексей Лиорек рассказывал, что финансовые трудности у компании наметились еще в 2018 году. Фото tatarstan.ru

Уже в ходе банкротства выяснилось, что имущество «ПлемРепродукта» оценили в 2,97 млрд рублей, из которых 2,69 млрд рублей приходятся на недвижимость — в первую очередь это здания птицеводческих репродукторов, восемь строений, каждое из которых оценивается от 100 до 300 млн рублей. Строительство еще трех репродукторов завершено на 40%. Кроме того, в собственности у предприятия находятся земельные участки площадью 824 га. 516 единиц оборудования птицефабрики оценены в 244,1 млн рублей. 33 единицы автотранспорта, по отчету оценщика, стоят 40,7 млн рублей — в основном это тяжелая техника и несколько легковых машин.

Дарья Пинегина