ООО «Репродукт» миллиардера Тукаева признали банкротом
Арбитражный суд признал ООО «Репродукт» банкротом 2 марта текущего года. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В отношении фирмы открыто конкурсное производство.
Компания принадлежала на 87% лениногорскому миллиардеру Ильшату Тукаеву и занималась производством готовых кормов для животных, содержащихся на фермах.
Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в «Репродукте».
Напомним, также банкротом было признано ООО «Племрепродукт», которое тоже принадлежало Тукаеву.Экономика Татарстан
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