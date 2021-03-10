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Экономика

ООО «Репродукт» миллиардера Тукаева признали банкротом

11:41, 10.03.2021
ООО «Репродукт» миллиардера Тукаева признали банкротом
Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд признал ООО «Репродукт» банкротом 2 марта текущего года. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В отношении фирмы открыто конкурсное производство.

Компания принадлежала на 87% лениногорскому миллиардеру Ильшату Тукаеву и занималась производством готовых кормов для животных, содержащихся на фермах.

Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в «Репродукте».

Напомним, также банкротом было признано ООО «Племрепродукт», которое тоже принадлежало Тукаеву.

Экономика Татарстан
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