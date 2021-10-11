В ООО «Тимашевская птицефабрика» прекращено наблюдение

Как стало известно «Реальному времени», сегодня Арбитражный суд Самарской области отменил ранее вынесенное решение о введении начальной процедуры банкротства — наблюдения — в отношении ООО «Тимашевская птицефабрика».

Напомним: это одно из трех предприятий, условно объединенных в группу «Самарский бройлер». Их основной владелец — лениногорский бизнесмен Ильшат Тукаев. В эту группу также входят некогда имевшие миллиардные обороты завод по производству яйца «Племрепродукт» в Бугульме и находящийся там же комбикормовый завод «Репродукт». Ранее все они обеспечивали производство замкнутого цикла: комбикорма, куры, яйцо.



Как недавно рассказывало наше издание, 30 сентября Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил недействительность договора поручительства птицефабрики перед «Россельхозбанком» (РСХБ) за ООО «Репродукт» на 1,8 млрд рублей, на основании чего и было открыто банкротное дело. Причиной этого послужило отсутствие корпоративного одобрения: решение о поручительстве завизировал лишь один из учредителей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце июня Тукаев, чья бизнес-империя терпит крах, обвинил антикризисных менеджеров Тимашевской птицефабрики, которых сам же и привел на предприятие, в попытке рейдерского захвата. В свою очередь его оппоненты заявляли, что это предполагает закон о банкротстве, через которое проходит сам бенефициар. Они рассчитывают, что находящаяся в Самарской области птицефабрика сможет дистанцироваться от своих неблагополучных татарстанских «собратьев» и избежать банкротства.

Предприятие «живое» и «никогда не брало ни одного рубля ни у «Россельхозбанка», ни у Сбербанка, выступало только поручителем, утверждали его представители в суде. И птицефабрика уже нашла инвестора, получившего одобрение ФАС: она взяла основные производственные активы «в пользование». Это Токаревская птицефабрика из Тамбовской области, входящая в крупнейший российский агрохолдинг «Ресурс».

«Да, это так: введение наблюдения отменено. Однако, на 18 октября назначено судебное заседание по рассмотрению требования следующего кредитора — Сбербанка — на 1,5 млрд рублей, также заявились КБ «Интеркоммерц» (600 млн рублей) и ООО «Тоталойл» (1,4 млрд рублей). Таким образом, наблюдение будет введено точно — это лишь вопрос времени. В данном случае, стратегическая инициатива перейдёт к Сбербанку, который сможет назначать своего арбитражного управляющего и таким образом контролировать процедуру банкротства Тимашевской птицефабрики», — в свою очередь, сообщил «Реальному времени» представитель Тукаева Айрат Гатин.

Любовь Шебалова