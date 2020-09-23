Арбитраж Татарстана начал банкротство сельхозкомпании Ильшата Тукаева
Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в ООО «Репродукт» лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева.
Решение суд принял 18 сентября, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.
Ранее «Реальное время» писало, что по иску конкурента из Сабинского района приставы требуют с ООО «Репродукт» (производит комбикорма в Бугульминском районе) и лично Ильшата Тукаева более 52 млн рублей.БизнесПромышленностьАгропром Татарстан
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