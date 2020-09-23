Новости бизнеса

06:57 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Арбитраж Татарстана начал банкротство сельхозкомпании Ильшата Тукаева

13:23, 23.09.2020
Арбитраж Татарстана начал банкротство сельхозкомпании Ильшата Тукаева
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в ООО «Репродукт» лениногорского миллиардера Ильшата Тукаева.

Решение суд принял 18 сентября, говорится в сообщении, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Ранее «Реальное время» писало, что по иску конкурента из Сабинского района приставы требуют с ООО «Репродукт» (производит комбикорма в Бугульминском районе) и лично Ильшата Тукаева более 52 млн рублей.

БизнесПромышленностьАгропром Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок