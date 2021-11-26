Предполагаемого виновника взрыва газа в Челнах не хоронят почти месяц

Фото: Сергей Афанасьев

Предполагаемого виновника взрыва газа в доме 48/20 в Челнах Владимира Рочева не хоронят почти месяц, стало известно Chelny-biz.ru из собственных источников.



Мужчина скончался 1 ноября в РКБ, куда его доставили из БСМП Челнов в тяжелом состоянии. Его тело сейчас все еще находится в бюро судебно-медицинской экспертизы Казани.

Рочев проживал в квартире один. У него есть брат, он живет в Пермском крае. Известно, что никто не проявлял инициативу по организации похорон. Ранее сообщалось, что если никто не проявит инициативу, мужчину похоронят в Казани за счет государства.

Фото: Сергей Афанасьев

В день смерти Рочева СК сообщил, что причиной взрыва газа в автограде стали его умышленные действия. В отношении него следственные органы возбудили уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

Маргарита Головатенко