В России подтвердились 33 796 новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в России выявили 33 796 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 9 468 189 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 14 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 38 450 человек, всего выздоровевших — 8 164 826 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 1 238 россиян, всего от инфекции скончались 269 057 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 33 558 заболевших коронавирусом.

Маргарита Головатенко