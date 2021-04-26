Дефицит казанского бюджета-2021 вырос на 1,3 млрд рублей, несмотря на доппоступления от РТ на полмиллиарда
На сегодняшней сессии казанского горсовета стало известно об изменениях бюджета столицы РТ на 2021 год, вызванных как увеличением безвозмездных поступлений в бюджет города из республиканского бюджета (на 586,6 млн рублей), так и за счет остатков средств бюджета в сумме 1,3 млрд рублей. Доходы выросли на 712,6 млн рублей, составив 28,7 млрд рублей. Расходы, однако, выросли на 2 млрд рублей, составив 31,1 млрд рублей, а не 29,1 млрд рублей, как ранее.
Таким образом, казанский бюджет на 2021 год будет дефицитным. Дефицит составит 2,4 млрд рублей, то есть он увеличился на 1,35 млрд рублей.
В основном дополнительные расходы пойдут на общегородские мероприятия — 148,2 млн, на реализацию «майских указов» президента РФ Владимира Путина — 133,2 млн, а также строительство, архитектуру и ЖКХ — 115,3 млн.ЭкономикаБюджет Татарстан
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