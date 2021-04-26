Дефицит казанского бюджета-2021 вырос на 1,3 млрд рублей, несмотря на доппоступления от РТ на полмиллиарда

Фото: Максим Платонов

На сегодняшней сессии казанского горсовета стало известно об изменениях бюджета столицы РТ на 2021 год, вызванных как увеличением безвозмездных поступлений в бюджет города из республиканского бюджета (на 586,6 млн рублей), так и за счет остатков средств бюджета в сумме 1,3 млрд рублей. Доходы выросли на 712,6 млн рублей, составив 28,7 млрд рублей. Расходы, однако, выросли на 2 млрд рублей, составив 31,1 млрд рублей, а не 29,1 млрд рублей, как ранее.

Таким образом, казанский бюджет на 2021 год будет дефицитным. Дефицит составит 2,4 млрд рублей, то есть он увеличился на 1,35 млрд рублей.

В основном дополнительные расходы пойдут на общегородские мероприятия — 148,2 млн, на реализацию «майских указов» президента РФ Владимира Путина — 133,2 млн, а также строительство, архитектуру и ЖКХ — 115,3 млн.