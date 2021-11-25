Татарстан принял бюджет с рекордным дефицитом в 24,013 млрд рублей

Сегодня парламент Татарстана принял сразу в трех чтениях республиканский бюджет на 2022 год с самым большим дефицитом в 24,013 млрд рублей.

— Доходы утверждены в 300,032 млрд рублей, расходы — в 324,46 млрд рублей. Дефицит — 24,013 млрд рублей, — сообщил глава бюджетного комитета Леонид Якунин.

Рекордный дефицит связан с тем, что с будущего года национальные проекты будут реализовываться на территории Татарстана при условии софинансирования (ранее почти 90% выделялось федеральным бюджетом — прим. ред.).

— Не стану комментировать, это непростой бюджет, — отметил спикер Госсовета Леонид Якунин. — Федеральный центр предложил субъектам софинансирование. Правительство РТ подсчитало и решило, что нужно искать деньги, чтобы республика не отставала в своем развитии.

Луиза Игнатьева