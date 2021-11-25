2,5 года колонии для Бориса Петрова запросил гособвинитель в суде Казани

Фото: realnoevremya.ru/ Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани стартовали прения по делу стороны экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова. Отправить его в колонию-поселение на 2,5 года предложил суду помощник прокурора района Артур Исрафилов, сообщает с места журналист «Реального времени».



По мнению гособвинителя, суду нужно учесть признание вины и раскаяние подсудимого, а также наличие у него двух малолетних детей. Эпизод о помехах бизнесу Исрафилов просил прекратить в связи с истечением срока давности.

Напомним, Петров возглавлял межрегиональное управления Ростехнадзора 15 лет, в 2020-м оставил пост, а в марте 2021-го был задержан по подозрению во взятке 1,48 млн рублей. На финише расследования сотрудники СК переквалифицировали это тяжкое обвинение на злоупотребление полномочиями и незаконные помехи бизнесу (ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 169 УК РФ). Экс-чиновник полностью признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, рассчитывая на наказание не более двух третей от максимума по вышеназванным статьям.



Ровно месяц назад гособвинитель огласил обвинительное заключение, и Петров подтвердил: вину признает в полном объеме. Также выяснилось, что ущерб от преступлений уже погашен: за день до старта процесса подрядчику строительства завода стиральных машин в Челнах вернули 1,48 млн рублей.

Именно на эту сумму подрядчику навязали договор НТЦ «Промтехэксперт», которым руководит зять главы филиала АО «ВО «Безопасность» Ираиды Маркиной. Некоторые свидетели называли ее «правой рукой» Петрова. Заключению договора о ненужных услугах предшествовала серия отказов Ростехнадзора в выдаче разрешений на допуск электроустановки завода к эксплуатации, и лишь после перечисления денег инспекторы дали добро.



Адвокат обвиняемого Елена Точилкина попросила суд прекратить преследование своего клиента по статье о вмешательстве в законную предпринимательскую деятельность и оправдать его по эпизоду злоупотребления полномочиями, аргументируя это тем, что в обвинении одни и те же действия Петрова по воспрепятствованиию подрядчику в даче разрешений приводятся квалифицированы по двум статьям. По мнению защиты, в данном случае квалификация избыточна.

В подтверждение своей позиции адвокат сослалась на примеры из федеральной судебной практики. А также заметила, что в случае несогласия Вахитовского суда с изложенными доводами, защита предлагает рассмотреть вопрос о прекращении одного эпизода за сроком давности, а другого — с назначением судебного штрафа.



Кстати, именно такое наказание предлагал для Петрова и директор потерпевшей компании «Энергоинжиниринг» Константин Вакатов. Сам он на прениях не появился, однако прислал в адрес суда заявление — ущерб возмещен, имущественных претензий к «Промтехэксперту» и лично Борису Петрову, компания не имеет.

Сам подсудимый от выступления в прениях отказался. По просьбе защиты для его подготовки к последнему слову суд отложил заседание на декабрь.

На следствии Борис Петров настаивал, что личной материальной заинтересованности в этой истории не имел.