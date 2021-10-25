«В полном объеме»: в суде Казани экс-глава Ростехнадзора Поволжья признал вину
В Вахитовском райсуде Казани огласили обвинение по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконных помехах бизнесу со стороны экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора. Подсудимый Борис Петров заявил, что полностью признает вину, и поддержал свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, передает из суда журналист «Реального времени».
Из оглашенного помощником прокурора Вахитовского района Руслана Байбикова следовало — по версии СКР и прокуратуры, своими действиями в июле — августе 2019 года обвиняемый дискредитировал органы государственной власти и подорвал в глазах общества репутацию Ростехнадзора.
По версии обвинения, Петров навязал подрядчику строительства завода стиральных машин Haier заключение возмездного договора со сторонней коммерческой организацией на работы по обеспечению промышленной безопасности, которые по факту не требовались и не выполнялись. Обвиняемый признал, что с его подачи подчиненные трижды отказывали в выдаче разрешения на запуск электроустановки завода стиральных машин Haier в Челнах, а после подписания договора и перечисления 1 млн 480 тысяч рублей 20 августа 2018 года разрешение было подписано.
В данный момент в суде исследуют характеристики, награды и историю болезни подсудимого.
Напомним, ранее стало известно — 65-летний Петров прошел первый этап вакцинации от коронавируса.ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансыПромышленность Татарстан
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