«В полном объеме»: в суде Казани экс-глава Ростехнадзора Поволжья признал вину

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

В Вахитовском райсуде Казани огласили обвинение по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконных помехах бизнесу со стороны экс-руководителя Приволжского управления Ростехнадзора. Подсудимый Борис Петров заявил, что полностью признает вину, и поддержал свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, передает из суда журналист «Реального времени».



Из оглашенного помощником прокурора Вахитовского района Руслана Байбикова следовало — по версии СКР и прокуратуры, своими действиями в июле — августе 2019 года обвиняемый дискредитировал органы государственной власти и подорвал в глазах общества репутацию Ростехнадзора.

Фото: nabchelny.ru

По версии обвинения, Петров навязал подрядчику строительства завода стиральных машин Haier заключение возмездного договора со сторонней коммерческой организацией на работы по обеспечению промышленной безопасности, которые по факту не требовались и не выполнялись. Обвиняемый признал, что с его подачи подчиненные трижды отказывали в выдаче разрешения на запуск электроустановки завода стиральных машин Haier в Челнах, а после подписания договора и перечисления 1 млн 480 тысяч рублей 20 августа 2018 года разрешение было подписано.

В данный момент в суде исследуют характеристики, награды и историю болезни подсудимого.

Напомним, ранее стало известно — 65-летний Петров прошел первый этап вакцинации от коронавируса.