Гинцбург рассказал о побочных эффектах после вакцинации от COVID-19 у подростков

Среди побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 подростков 12—17 лет — лишь небольшое повышение температуры до 37,4 градуса. Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, выявлено не было, — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Клинические исследования показали, что у подростков в возрасте 12-17 лет иммунная система лучше реагирует на появление защитных антител, чем у взрослых.



Напомним, в вакцине от коронавируса «Спутник V» для подростков концентрацию препарата снизили в пять раз, а для детей — в 10.

В начале ноября глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что экспертиза детской вакцины от COVID-19 на платформе «Спутника V» близка к завершению.



Татьяна Леухина