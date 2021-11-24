В России собираются зарегистрировать вакцину от коронавируса для детей

Минздрав России собирается зарегистрировать вакцину от коронавируса для детей от 12 до 17 лет сегодня. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

В начале ноября глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что экспертиза детской вакцины от COVID-19 на платформе «Спутника V» близка к завершению. В вакцине для подростков концентрацию препарата снизили в пять раз, а для детей — в 10. Клинические исследования показали, что у подростков в возрасте 12—17 лет иммунная система лучше реагирует на появление защитных антител, чем у взрослых. Среди побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 у подростков 12—17 лет лишь небольшое повышение температуры до 37,4 градуса.



Ольга Шагиева