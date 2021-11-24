ПЖКХ построит под Арском новый мусорный полигон на 40 гектаров

Фото: Максим Платонов

Непрерывное производство мощностью 150 тысяч тонн в год

В Татарстане планируют построить новый межмуниципальный мусорный полигон в Арске на земельном участке площадью 40 га. Проект, как выяснило «Реальное время», обойдется в 36,4 млн рублей. О том, что будет представлять собой новый полигон, — читайте в материале «Реального времени».



В техническом задании указан участок с кадастровым номером 16:09:290401:119 общей площадью 113,5 га. Из них под территорию полигона предусмотрели 40 га. Сюда включены участки складирования, хозяйственная зона и участок обработки и складирования КГМ и перегрузки ТКО.

Участок будущего полигона расположен в границах Арска, но подальше от городских улиц. Ближе всего он находится к селам Старый Айван и Тюбяк-Чекурча.

Срок эксплуатации такого полигона рассчитан как минимум на десять лет. Его вместимость составит не менее 1,5 млн тонн, мощность — 150 тысяч тонн в год. А срок эксплуатации участка обработки, складирования КГМ и перегрузки ТКО составит не менее четверти века. Работа на полигоне планируется круглый год, ежедневно в две смены по 12 часов.

От исполнителя требуется выполнить комплекс инженерных изысканий, соответствующую программу необходимо согласовать с заказчиком до начала производства работ. Точные сроки оказания услуги не указываются, однако они будут зависеть от графика выполнения работ. В него включены основные технические решения (1 месяц), инженерные изыскания (2 месяца), разработка проектной документации (6 месяцев), общественные слушания (3 месяца), разработка проекта санитарно-защитной зоны (3 месяца), проведение экологической и государственной экспертиз (по 3 месяца), разработка рабочей документации (2 месяца) и сметной документации (1 месяц). Подрядчика определят в начале декабря.

Фото: Олег Тихонов

Заказчиком выступает управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства». Совсем недавно она судилась с УФАС по РТ из-за того, что компания отказалась производить перерасчет платежей бизнесу за вывоз мусора во время вынужденного простоя в период весеннего локдауна из-за COVID-19 в прошлом году. Ассоциация отельеров и рестораторов Татарстана не согласилась с таким решением, и ее члены направили соответствующую жалобу в УФАС по РТ и одержали победу в судебном разбирательстве.



Как заявил замруководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь, УК «ПЖКХ» согласно договору должна была вывозить мусор ежедневно, однако отправляла транспорт только один раз в неделю. В итоге иск компании не удовлетворили.

Фото: Ринат Назметдинов

Пожар на ранее построенном арском полигоне

Два года назад в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана рассказали, что к 2022 году в республике планируется построить шесть мусоросортировочных комплексов. Строительство одного из них запланировали при заводе по термическому обезвреживанию ТКО, а остальные при межмуниципальных полигонах в Елабужском, Лениногорском, Верхнеуслонском, Алексеевском и Арском районах РТ.

В Арском районе уже есть полигон твердых бытовых отходов, он находится на территории Старокырлайского сельского поселения. Объект ввели в эксплуатацию в 1998 году, мощность полигона составляет 266,4 тысячи тонн в год.

Полигон не раз попадал в скандал из-за пожаров — так, в 2010 году там загорелся мусор. Огонь мог перекинуться на поле и деревья, однако пожарным удалось спасти их от пламени. Еще один пожар на полигоне произошел этим летом. На месте происшествия работала тяжелая техника, люди перевозили грунт и засыпали огонь. Со слов пожарных, тушить возгорание водой не получается. В итоге пожар полностью потушили только через несколько дней.

Фото: Максим Платонов

Мусоросжигательный завод под Казанью

Прямо сейчас под Казанью возводится другой крупный «мусорный» объект — мусоросжигательный завод (МСЗ). Генподрядчиком строительства стало ОАО «Татнефтепроводстрой» (завод входит в госкорпорацию «Ростех», компания «РТ-Инвест»). Объект стоимостью 28 млрд рублей планируют построить в декабре 2023 года, а вот начало работ пришлось отложить из-за пандемии COVID-19. Как рассказал глава «дочки» «Ростеха» «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, трудности возникли из-за необходимого присутствия иностранных специалистов, которые должны были заниматься контролем строительства оборудования. Из-за закрытых границ в связи с пандемией коронавируса их перемещение оказалось невозможным.

Возведение МСЗ вызвало у местных жителей недовольство, однако результаты международной экспертизы говорят о безопасности объекта. Обратное протестующим доказать не удалось — они не смогли провести собственную экспертизу без документации завода.

В прошлом месяце стало известно, что МСЗ под Казанью освободят от налога на имущество на 15 лет. Поправку о подобных льготах приняли депутаты Госсовета Татарстана. Согласно условиям льготы, инвесторы освобождаются от уплаты налога на имущество новых генерирующих предприятий в том случае, если они производят энергию с помощью переработки мусора.

Диана Жиленкова