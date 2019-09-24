В Татарстане к 2022 году появится шесть мусоросортировочных комплексов

К 2022 году в Татарстане планируется создать шесть мусоросортировочных комплексов. Один из них, производительностью 745 тыс. тонн в год, разместится при заводе по термическому обезвреживанию ТКО, остальные, совокупной мощностью свыше 1 млн тонн, — при межмуниципальных полигонах в Елабужском, Лениногорском, Верхнеуслонском, Алексеевском и Арском районах республики.

«С целью снижения объемов захоронения ТКО, согласно территориальной схеме, предусмотрено строительство шести мусоросортировочных комплексов для отбора вторичных материальных ресурсов из ТКО (в дополнение к существующим в городах Казань, Набережные Челны, с учетом модернизации одного мусоросортировочного комплекса в Набережных Челнах с введением производственных мощностей по утилизации ТКО и последующим перепрофилированием этого комплекса в мусороперерабатывающий завод)», — говорится в ответе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана на запрос ТАСС.

В пресс-службе ведомства пояснили, что отсортированные утильные компоненты будут направляться для дальнейшей переработки в экологические технопарки.

Ранее стало известно, что с тех пор как в России началась «мусорная» реформа, около 1,6 млн граждан обратились за перерасчетом платы за обращение с отходами и уже вернули около 700 млн рублей.