Мусоросжигательный завод под Казанью освободят от налога на имущество на 15 лет

Мусоросжигательный завод «Ростеха» в Татарстане получит право не платить налог на имущество в течение 15 лет. Поправку о подобных льготах приняли сегодня депутаты Госсовета РТ. Льгота освобождает инвесторов от уплаты налога на имущество новых генерирующих предприятий, которые производят энергию через переработку мусора.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сумма льгот по налогу на имущество в отношении организаций, которые реализуют инвестиционные проекты, при ставке 0% в течение 15 лет, оценена в порядка 2,4 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Строительство завода началось под Казанью в прошлом году, его планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Законопроект одобрили в профильном комитете Госсовета РТ на прошлой неделе. Эксперты считают меру оправданной, поскольку реализация повлияет на «накопительный эффект для экономики».

Диана Жиленкова