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Соцсети: в Казани на станции метро «Площадь Тукая» образовались очереди из-за проверки QR-кодов

18:42, 22.11.2021
Соцсети: в Казани на станции метро «Площадь Тукая» образовались очереди из-за проверки QR-кодов
Фото: Диана Жиленкова (архив)

В Казани вечером на станции метро «Площадь Тукая» образовались очереди из-за проверки QR-кодов. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Автор поста предположил, что столпотворение началось из-за того, что проверяющие не успевают быстро отсканировать QR-коды.

Ранее днем МУП «Метроэлектротранс» сообщило, что в часы пик количество контролеров на станциях метро увеличат до четырех человек.

Сегодня в Татарстане вступили в силу новые антиковидные меры: пользоваться услугами общественного транспорта теперь можно только при наличии QR-кода. Подробнее о том, как проходили проверки в метро, автобусах и других видах транспорта, — в материале «Реального времени».

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