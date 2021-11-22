Соцсети: в Казани на станции метро «Площадь Тукая» образовались очереди из-за проверки QR-кодов
В Казани вечером на станции метро «Площадь Тукая» образовались очереди из-за проверки QR-кодов. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
Автор поста предположил, что столпотворение началось из-за того, что проверяющие не успевают быстро отсканировать QR-коды.
Ранее днем МУП «Метроэлектротранс» сообщило, что в часы пик количество контролеров на станциях метро увеличат до четырех человек.
Сегодня в Татарстане вступили в силу новые антиковидные меры: пользоваться услугами общественного транспорта теперь можно только при наличии QR-кода. Подробнее о том, как проходили проверки в метро, автобусах и других видах транспорта, — в материале «Реального времени».Происшествия Татарстан
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