В соседней с Татарстаном Самарской области предотвратили атаку БПЛА на предприятие

Средства ПВО уничтожили 97 дронов над восемью регионами

За прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 97 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаки фиксировались в период с 20:00 мск 20 апреля до 07:00 21 апреля. Дежурными средствами ПВО дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской и Саратовской областями, над акваторией Черного моря, а также в граничащей с Татарстаном Самарской области.

В последнем регионе целью атаки ВСУ стало промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев, уточнив, что на местах падения обломков БПЛА в настоящее время работают оперативные службы.

— Уважаемые жители, сегодня ночью вражеские ВСУ предприняли очередную попытку атаки промышленного предприятия в Самарской области, — написал глава субъекта в канале на платформе Max.

По предварительным данным, предоставленным Федорищевым, в результате инцидента погибших и пострадавших нет. Всего, по сводке военного ведомства, за указанный период «дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Рената Валеева