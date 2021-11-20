Бастрыкин поручил обжаловать отказ в аресте фигуранта дела об отравлении метанолом в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям обжаловать решение суда об отказе арестовать подозреваемого по уголовному делу об отравлении студентов метанолом в Казани. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Бастрыкин поручил повторно доложить руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому о ходе расследования и проведенных следственных действиях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера Советский райсуд Казани отказал в аресте подозреваемого Ирека Галеева. Следствие просило заключить его под стражу на два месяца. Галеев подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие за собой смерть человека).

В Казани в результате массового отравления студентов метанолом пострадали 15 человек. Одна девушка умерла. В СК по Татарстану сообщали, что молодые люди могли перепутать 5-литровую пластиковую бутыль контрафактного алкоголя с «незамерзайкой».

Татьяна Леухина