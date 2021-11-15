Мурашко: медики, отговаривающие население прививаться от коронавируса, недостаточно профессиональны

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что медики, которые отговаривают население прививаться от коронавируса, недостаточно профессиональны. Однако таких врачей немного.

«Да, мы знаем о такой категории врачей, но, слава богу, она немногочисленна. В конце концов медики — такие же люди, как и все. Среди них могут быть и заблуждающиеся, и недостаточно профессиональные», — заявил в интервью ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он назвал безрассудным такой подход к чужому здоровью, так как коронавирус несет огромную угрозу. Любой препарат, в том числе и вакцина, имеет профиль риска, но грамотный врач предугадывает возможные последствия, имеет инструменты, чтобы профилактировать их.

Ранее турагентства рассказали, где можно привиться иностранной вакциной.

Ольга Шагиева