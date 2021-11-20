Лидеры Армении и Азербайджана договорились об установлении контакта для предотвращения инцидентов

Фото: пресс-служба президента РТ (архив)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев согласились на установление прямого контакта на уровне глав Минобороны для предотвращения инцидентов на границе, сообщает RT.



Также лидеры Армении и Азербайджана будут присутствовать на саммите «Восточное партнерство» в Брюсселе. Там они обсудят ситуацию на границе.

11 января текущего года в Москве завершились переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам встречи стороны подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. В ходе трехсторонней встречи Путин заявил, что все договоренности по Нагорному Карабаху последовательно реализуются.

В Москве 17 августа возобновила работу трехсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху.

Маргарита Головатенко