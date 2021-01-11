Путин оценил ход соглашения по Нагорному Карабаху

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым оценил ход соглашения по Нагорному Карабаху. Он заявил, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются.



«По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народов», — приводит его слова RT.

Ранее Путин заявлял, что «напряженка» в Нагорном Карабахе длилась несколько лет и ситуация обострилась без вмешательства извне.

Маргарита Головатенко