Путин оценил ход соглашения по Нагорному Карабаху
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым оценил ход соглашения по Нагорному Карабаху. Он заявил, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются.
«По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народов», — приводит его слова RT.
Ранее Путин заявлял, что «напряженка» в Нагорном Карабахе длилась несколько лет и ситуация обострилась без вмешательства извне.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым