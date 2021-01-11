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В Москве завершились переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

18:56, 11.01.2021 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе
В Москве завершились переговоры Путина, Алиева и Пашиняна
Фото: kremlin.ru

В Москве завершились переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам встречи стороны подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.

«Подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе. Имею в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов», — передает RT слова российского лидера.

В связи с этим будет создана рабочая группа. Ее возглавят вице-премьеры трех правительств — Азербайджана, Армении и России. Им в ближайшее время предстоит создать рабочие экспертные подгруппы, представить конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона.

В ходе трехсторонней встречи Путин заявил, что все договоренности по Нагорному Карабаху последовательно реализуются.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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