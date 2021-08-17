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В Москве возобновила работу трехсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху

20:29, 17.08.2021 Сюжет:  Конфликт в Нагорном Карабахе
В Москве возобновила работу трехсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху
Фото: government.ru

В Москве 17 августа возобновила работу трехсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху. Встречу провели заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, сообщается на сайте российского правительства.

Напомним, 11 января в Москве завершились переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам встречи стороны подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. В ходе трехсторонней встречи Путин заявил, что все договоренности по Нагорному Карабаху последовательно реализуются.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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