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Выдача QR-кодов о медотводе через МФЦ Татарстана пока не обсуждается

10:43, 17.11.2021 1
Выдача QR-кодов о медотводе через МФЦ Татарстана пока не обсуждается
Фото: realnoevremya.ru

Выдача QR-кодов о медотводе через МФЦ пока не обсуждается. Об этом рассказала директор ГБУ МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«Выдача QR-коды о медотводе через МФЦ не обсуждается в настоящее время. Сервис по [выдаче] медотводов пока не доработан», — сказала Музафарова.

С 22 ноября в Татарстане вводится система QR-кодов в общественном транспорте. Минздрав РТ пообещал разработать отдельный сертификат для граждан с медотводом. Выдавать документ будут лишь при лабораторных и инструментальных исследованиях, а не только со слов пациента. Жителям, у которых уже есть медотвод, нужно будет переоформить документ, чтобы там был QR-код.

Фото: realnoevremya.ru

Проверять QR-коды у пассажиров будут кондукторы. Все детали — в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:53
    Столько времени прошло со дня принятия решения, а правила не разработаны.
    Вы чем там заняты , что свои же решения выполнять не можете ?
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