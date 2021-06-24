К «Камгэсэнергострою» снова подали иск о банкротстве

Фото: Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ООО «Евростиль» подал иск о признании должника банкротом к челнинскому ПАО «Камгэсэнергострой», следует из материалов Арбитражного суда Татарстана.



Сумма исковых требований составила более 19 млн рублей. Дело рассматривается в первой инстанции.

В марте этого года татарстанское управление Федеральной налоговой службы (ФНС) подало в арбитраж иск о банкротстве ООО «Камгэсстройцентр». Сумма требований составляет почти 25 млн рублей.

Ранее стало известно, что республиканское управление Следкома добилось выплаты долга по зарплате работникам «Камгэсстройцентра». За несколько месяцев 2017 года работодатель задолжал 105 сотрудникам около 12,5 млн рублей.

Напомним, арбитраж уже запустил банкротство другой «дочки» «Камгэсэнергостроя». Наблюдение в «Камгэсстройснабе» ввели еще в 2016 году.

ООО «Евростиль» входит в десятку наиболее крупных строительных компаний Татарстана, по данным аналитической службы «Реального времени»: в топ-100 республиканских строителей организация занимает шестое место с оборотом в 5,1 млрд рублей по итогам 2019 года. Чистая прибыль за тот же период составила 51 млн рублей. Компания принадлежит семье бизнесмена Ильнара Гайсина.

В Челнах «Евростиль» строил и продавал жилые комплексы «Парус», «Озерный», «Европейский», «Чаллы Яр». Кроме того, у компании внушительный пакет госзаказов — по итогам 2020 года она получила контракты на сумму в 2,5 млрд рублей. Среди ее объектов — детсады и школы, спортивные залы, плавательные бассейны, больницы и объекты МВД, а также Набережночелнинский городской суд.

Компания выиграла тендер на строительство нового здания театра «Мастеровые» в Набережных Челнах. Стоимость контракта тогда составила 892,7 млн рублей, в ходе конкурсных процедур цена снизилась примерно на 4,5 млн рублей от начальной.

Маргарита Головатенко