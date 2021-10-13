Следком раскрыл подробности обысков в челнинском офисе «Камгэсэнергостроя»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане расследуется уголовное дело по факту невыплаты зарплаты, возбужденное в отношении неустановленного лица из числа руководства ООО «Завод железобетонных изделий — 210». Предприятие принадлежит «Камгэсэнергострою». Об этом сообщили в СУ СКР по РТ.

По версии следствия, с 2014 по 2018 год зарплату не выплатили 131 сотруднику организации. Сумма задолженности перед работниками превысила 6 млн рублей.

Имевшиеся на расчетных счетах средства тратились на расчеты с поставщиками и контрагентами и на закупку товарно-материальных ценностей. В последствии предприятие признали банкротом.

На данный момент следственным управлением и УЭБиПК МВД по Татарстану установлены учредители и бенефициары организации. На предприятии проводятся обыски и изымается необходимая документация.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Работники «ЗЖБИ — 210», которым не выплатили зарплату, могут обратиться в в следственные органы по телефону 8 (8552) 47-06-29.

Сегодня в челнинском офисе «Камгэсэнергостроя» прошли обыски. Как сообщил «Реальному времени» источник, уголовное дело по компании возбудили еще в апреле. Его завели в отношении неустановленного лица по статье о невыплате зарплаты сотрудникам.



Татьяна Демина