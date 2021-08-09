Московский «ТДТехника для склада» хочет обанкротить челнинское ПАО «Камгэсэнергострой»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Московское ООО «Торговый Дом Техника для склада» намерено обратиться в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании банкротом АО «Камгэсэнергострой», такая информация есть в системе СПАРК.



Челнинское предприятие хотят признать несостоятельным в связи с наличием у него признаков банкротства, предусмотренных статьей ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В июне одно из крупнейших предприятий Челнов ООО «Евростиль» подало иск о признании должника банкротом ПАО «Камгэсэнергострой». Сумма исковых требований составила более 19 млн рублей.

В марте этого года татарстанское управление Федеральной налоговой службы (ФНС) подало в арбитраж иск о банкротстве ООО «Камгэсстройцентр». Сумма требований составляет почти 25 млн рублей.

Ранее стало известно, что республиканское управление Следкома добилось выплаты долга по зарплате работникам «Камгэсстройцентра». За несколько месяцев 2017 года работодатель задолжал 105 сотрудникам около 12,5 млн рублей.

Напомним, арбитраж уже запустил банкротство другой «дочки» «Камгэсэнергостроя». Наблюдение в «Камгэсстройснабе» ввели еще в 2016 году.

Маргарита Головатенко