NASA собирает информацию по инциденту с космическим мусором на МКС

NASA собирает информацию касательно инцидента с космическим мусором, из-за которого экипаж на МКС был вынужден перейти в космические корабли, сказал представитель ведомства Ли Кэшьер.



Так Кэщьер ответил на сообщения CNN о возможном происхождении обломков. Телекомпания утверждает, что они могли появиться после испытаний Россией противоспутникового оружия. Информацию опубликуют позднее, сообщает ТАСС.

Из-за космического мусора члены экипажа, среди которых россияне Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай, укрылись в космическом корабле «Союз». Такое распоряжение отдал им Центр управления полетами.

Маргарита Головатенко