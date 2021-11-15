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NASA собирает информацию по инциденту с космическим мусором на МКС

23:24, 15.11.2021
NASA собирает информацию по инциденту с космическим мусором на МКС
Фото: realnoevremya.ru

NASA собирает информацию касательно инцидента с космическим мусором, из-за которого экипаж на МКС был вынужден перейти в космические корабли, сказал представитель ведомства Ли Кэшьер.

Так Кэщьер ответил на сообщения CNN о возможном происхождении обломков. Телекомпания утверждает, что они могли появиться после испытаний Россией противоспутникового оружия. Информацию опубликуют позднее, сообщает ТАСС.

Из-за космического мусора члены экипажа, среди которых россияне Антон Шкаплеров, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай, укрылись в космическом корабле «Союз». Такое распоряжение отдал им Центр управления полетами.

Маргарита Головатенко
Общество

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